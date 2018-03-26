Посол рассказал о разрушении отношений России и США

Среди высылаемых из США из-за дела отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сотрудников российской дипмиссии 46 работают в Вашингтоне, а двое — в Нью-Йорке. Об этом заявил в понедельник, 26 марта, посол России Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По его словам, об объявлении дипломатов персонами нон грата ему сообщили утром в Госдепартаменте, а о высылке 12 работников из миссии при ООН стало известно позднее. «Это серьезный удар по количественному и качественному составу российского посольства в Вашингтоне», — подчеркнул Антонов.

Глава дипмиссии добавил, что генконсульство в Сиэтле прекратит свою работу 30 марта. Его сотрудники либо перейдут в другие представительства, либо вернутся домой. Посол также пояснил, что у России в городе нет дипломатической собственности, офис был съемный.

«То, что делают сегодня США, они рушат то небольшое, что еще осталось от российско-американских отношений. Вся ответственность за последствия от слома российско-американских отношений лежит на США», — заявил Антонов, добавив, что нельзя оставлять безнаказанными такие непродуманные и провокационные шаги. Он выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий Вашингтона, а также указал на отсутствие доказательств вины России в деле Скрипаля.

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Ранее 26 марта стало известно, что США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Сообщалось, что среди них 12 сотрудников миссии при ООН, которых назвали «офицерами российской разведки». В Белом доме также пояснили, что выбор на закрытие генконсульства в Сиэтле обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и [компании] Boeing».

Одновременно о высылке сотрудников диппредставительств объявил ряд европейских стран, а также Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого заявлял, что Москва в подобных случаях будет действовать по принципу взаимности.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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