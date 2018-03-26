Посол США рассказал о высланных российских дипломатах

Американский посол в России Джон Хантсман назвал выдворение из США российских дипломатов «высылкой сотрудников спецслужб». Его заявление опубликовала в Twitter представитель дипмиссии.

«Сегодня президент [Дональд] Трамп объявил о высылке десятков представителей спецслужб России из США наряду с закрытием ее консульства в Сиэтле. Это самая масштабная высылка представителей российских спецслужб в истории США», — говорится в сообщении.

Хантсман добавил, что решение было принято в связи с причастностью Москвы к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Сегодняшние действия делают США более безопасным местом, ограничивая возможность России шпионить за американскими гражданами и вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности», — заявил глава дипмиссии.

По его словам, Вашингтон готов к сотрудничеству и формированию лучших отношений с Москвой, но «это будет возможно, только когда Россия решит быть более ответственным партнером».

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Ранее 26 марта США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Сообщалось, что среди них 12 сотрудников миссии при ООН, которых назвали «офицерами российской разведки». Также принято решение о закрытии генконсульства в Сиэтле.

Одновременно о высылке сотрудников диппредставительств объявил ряд европейских стран и Украина.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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