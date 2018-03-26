Европейские страны объявили о высылке российских дипломатов

Германия, Франция, Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
МИД ФРГ подтвердил высылку из страны четырех дипломатов, столько же вышлют Франция и Польша. Чехия выдворит трех сотрудников российской дипмиссии, аналогичные меры примет Литва. Латвия вышлет одного дипломата, а также одного работника «Аэрофлота». Эстония объявила о высылке военного атташе.
По словам президента Евросовета Дональда Туска, на данный момент решение выслать российских дипломатов приняли 14 стран ЕС.
К этим мерам присоединилась и Украина. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что Киев вышлет 13 российских дипломатов.
Ранее 26 марта о высылке российских дипломатов объявили Соединенные Штаты. Как заявили в Белом доме, страну должны покинуть 48 сотрудников дипмиссии и 12 работников представительства России при ООН. Последних в Вашингтоне назвали офицерами разведки, передает Reuters.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае высылки российских дипломатов Москва будет действовать по принципу взаимности.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.
14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.