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Чехия придумала ответ России за Скрипаля

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Чехия в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери будет высылать из страны не российских дипломатов, а сотрудников спецслужб, работающих под прикрытием. Об этом написал на своей странице в Facebook чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Термин "дипломат" ошибочен. На самом деле их нужно называть необъявленными разведчиками. В Чехии их больше всего среди стран Европы», — написал он. По словам Бабиша, если кто-то думает, что такие сотрудники делают для Праги что-то хорошее, то он не прав. «Кроме того, российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд "Новичок" производится у нас. Это грязная ложь», — подчеркнул глава правительства.

Политик добавил, что Лондон может рассчитывать на поддержку Праги, несмотря на выход из ЕС. «Мы должны сделать все, чтобы Европа была сильной и единой. Плюс, конечно, Великобритания является значимым членом НАТО и с точки зрения безопасности (...) ключевой партнер Чехии», — указал Бабиш.

Ранее 20 европейских стран в знак солидарности с Лондоном объявили о готовности выслать российских дипломатов. Об аналогичных намерениях также сообщили в Вашингтоне.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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