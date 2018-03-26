Раскрыты новые подробности дела Скрипаля

Телефоны бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были отключены в течение четырех часов в день их отравления. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Как пишет издание, это может означать, что они могли быть отравлены в то время, как их местонахождение невозможно было отследить с помощью телефонов.

«Самое подходящее объяснение — их телефоны были выключены в тот день, — сказал собеседник издания. — Вероятнее всего, они направлялись на какую-то тайную встречу и не хотели, чтобы их местонахождение стало известно».

Полицейские все еще пытаются установить, где находились пострадавшие утром в день происшествия, и ищут свидетелей, которые могли видеть отца и дочь до того, как тех отравили.

Ранее в марте сообщалось о появлении еще одного свидетеля по делу Скрипаля. Его бывшая подруга рассказала The Telegraph, что была слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!