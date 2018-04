Пулитцеровскую премию присудили за «российское вмешательство» в выборы в США

Американские газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии.

Как пояснило жюри, награда в номинации «Национальные новости» присуждена за «глубокое и неустанное освещение вопроса, который существенно улучшил понимание американцами факт российского вмешательства в выборы 2016 года, связи Москвы с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой и членами его администрации».

The New York Times совместно с журналом The New Yorker получило еще одного «Пулитцера» за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.

В 2017 году The New York Times получило Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за публикации о президенте России Владимире Путине «и его усилиях по распространению российского влияния за рубежом».

В июне 2017 года помощник пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс сообщила, что, по подсчетам президентской администрации, за два месяца основные американские СМИ потратили в 70 раз больше времени на «нападки на президента и ложные истории про Россию», чем на новости о налоговой реформе, здравоохранении и рабочих местах.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. Российские власти все обвинения отвергают.

