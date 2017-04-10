Интернет и СМИ
 

Газете New York Times присуждена Пулитцеровская премия за публикации о Путине

Перейти в «Мою Ленту»

Пулитцеровская премия в области международной журналистики присуждена газете The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине. Об этом, как передает ТАСС, объявил в Школе журналистки Колумбийского университета руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд.

«Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — сообщили организаторы.

При этом, как отмечается, в тексте заявления в довольно критичной манере говорится о методах, якобы применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене.

Прайд сообщил корреспонденту российского информагентства, что решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию было принято в связи с тем, что их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. «Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — пояснил он.

Издание получило премию еще в двух номинациях — за очерк и за новостную фотографию.

Пулитцеровские премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они присуждены в 21 номинации. Сейчас премия увеличена с 10 до 15 тысяч долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pulitzer Prizes: Daily News and ProPublica Share Public Service Award; New York Times Wins 3
Russia’s Dark Arts
Победителем World Press Photo стал снимок убийцы российского посла в Турции
Российскому фотографу Сергею Пономареву вручили Пулитцеровскую премию
Пулитцеровская премия вручена за материалы об Эболе и Фергюсоне
Последние новости
В АТОР отреагировали на возможную приостановку чартеров в Турцию
Пентагон заявил о выводе из строя 20 процентов сирийской авиации
Газете New York Times присуждена Пулитцеровская премия за публикации о Путине
Родители подрались после матча юношеских команд в Испании
В Калифорнии в результате стрельбы в школе погибли два человека
Австралийский матрос прогнал большую белую акулу шваброй
В «Роскосмосе» усомнились в высокой эффективности разработок Илона Маска
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:06 Сегодня

«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»

Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
13:29 7 апреля 2017

«Бургер Кинг» предложил Порошенко миллиард за допуск Самойловой на «Евровидение»

12:42 7 апреля 2017

Рекламу мобильной игры запретили из-за сексуальных пышных женщин в бикини

18:35 Сегодня

Список «русофобов года» православного канала признали угрозой безопасности РФ

Интернет и СМИ
 — 
00:03 6 апреля 2017

Приговорен к пожизненным дизлайкам

Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
17:47 Сегодня

Роскомнадзор заблокировал интернет-рацию

16:17 27 марта 2017

В СЖР вступились за получившего по почте «колоду смерти» крымского журналиста

16:49 Сегодня

Жокей неловко сбежал во время интервью «Би-би-си»

Интернет и СМИ
 — 
00:02 8 апреля 2017

Косяк за косяком

Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
16:11 Сегодня

Хиллари Клинтон рассказала о любимом меме про Трампа

15:30 Сегодня

Соцсети разъярила пассажирка автобуса в дурно пахнущих носках

15:56 26 марта 2017

Круглосуточного стримера из Германии обязали купить лицензию

Россия
Обыденный сюжет всех религий
Зачем подожгли Вселенский храм в Татарстане и что с ним будет теперь
«Цена зависит от политической конъюнктуры»
Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой
На Казанском вокзале вновь эвакуировали пассажиров из-за бесхозной сумки
Путин поздравил Бибилова с избранием президентом Южной Осетии
Сергей Кузнецов«Никто не собирается сносить все под одну гребенку»
Главный архитектор Москвы о программе ликвидации хрущевок
В Совфеде санкции против российских военных назвали стрельбой по воробьям
Байдарочник проплыл по луже в центре Омска
Все материалы
Мир
Саддам ХуссейнВремя Саддама
В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще вспоминают с теплотой
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
В Калифорнии в результате стрельбы в школе погибли два человека
Пентагон заявил о выводе из строя 20 процентов сирийской авиации
США допустили новые атаки на Сирию в случае применения химоружия
Маккейн обвинил Россию в содействии химатаке в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПотрясли мошной
Кони, самолеты, белые рояли: что задекларировали украинские политики за 2016 год
В Киеве рассказали о подготовке к высадке десанта в Крыму в 2014 году
Ляшко пожелал главе Нацбанка Украины здоровья для отсидки в тюрьме
Джигурду собрались исключить из Союза кинематографистов Украины
В Латвии назвали мифом информацию о переброске в Донбасс «белых колготок»
Президент Грузии сравнил выборы в Южной Осетии с Крымской весной
В ЛНР анонсировали полную переориентацию угольной промышленности на Россию
Все материалы
Финансы
Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Игорь ШуваловМаски уверенности
Ралли вице-премьеров: на кого рассчитывают руководители правительства
В Минфине рассчитали приток капитала при сохранении текущего курса рубля
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Топилин рассказал о способах повышения пенсий
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Минтруд пообещал разобраться с манипуляциями прожиточным минимумом
Кувейт заметил растущую дисциплину в рядах ОПЕК
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы
Недвижимость с поправкой на МЦК
Развитие центрального кольца повысит ликвидность квартир
Банк UBS повысил рекомендацию по глобальным депозитарным распискам «Роснефти»
Квартальные продажи автомобилей в России увеличились впервые за четыре года
Кредиторы решили обанкротить ретейлера одежды Kira Plastinina
Минпромторг предложил разрешить выращивать опий для производства лекарств
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
В США начали выработку требований к новому ракетному фрегату
Один человек погиб при перестрелке в подмосковном Домодедово
В Подмосковье бывший полицейский приговорен к 18 годам за убийство трех человек
В Ростове-на-Дону задержан глава ячейки украинских неонацистов
Все материалы
Наука и техника
Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Во всех версиях Word обнаружена опасная уязвимость
«Роскосмос» начал поиски покупателей двигателей РД-180
Мощи Серафима Саровского вернулись из космоса
Найдены древнейшие зубные пломбы
Все материалы
Спорт
Александр УсикЛом, Ус и Гвоздь
Как украинцы забрались на боксерский Олимп
Иван Кунаев«Утренняя тренировка для меня — путь от дома до работы»
Мастер спорта по маунтинбайку — о суточных гонках и опасности катания по Москве
Даниэль Кормье и Энтони Джонсон Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Родители подрались после матча юношеских команд в Испании
Ефимова проплыла 50 метров брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире
Кебабы назвали причиной отмены боя Нурмагомедова и Фергюсона
«Металлург» обыграл СКА во втором матче финала Кубка Гагарина
Все материалы
Культура
Кинуть селфи-палку
Искусство снимать самого себя — со всех самых неудобных ракурсов
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Умер советский актер Гиви Берикашвили
Gorillaz снимут сериал
Мэр Альметьевска пригласил жителей на субботник пародией на «Тает лед»
Группа Korn наняла 12-летнего сына басиста Metallica
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»
Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Газете New York Times присуждена Пулитцеровская премия за публикации о Путине
Список «русофобов года» православного канала признали угрозой безопасности РФ
Роскомнадзор заблокировал интернет-рацию
Жокей неловко сбежал во время интервью «Би-би-си»
Все материалы
Ценности
Узнаю по талии
Возвращение женского корсета на подиумы и улицы
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Chanel превратил Кару Делевинь в скейтера
Swatch представил в России новые ультратонкие часы
Aizel снял украинскую модель в проекте о путешествиях
Канье Уэст вдохновился флорентийским искусством
Chevrolet покажет в Шанхае секретный концепт
Все материалы
Путешествия
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
В АТОР отреагировали на возможную приостановку чартеров в Турцию
Путешественники определили лучшую авиакомпанию в мире
СМИ узнали об угрозе приостановки чартеров в Турцию
В Китае открыли прогулочную дорожку со стеклянным полом на высоте 200 метров
МИД призвал россиян в Египте быть осмотрительными
Все материалы
Из жизни
«Через пару лет хочу вернуться в Россию»
История крымчанки, переехавшей в Израиль и вступившей в ряды ЦАХАЛ
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Американца оштрафовали за выгул змеи без поводка
Китаянка сожгла девять автомобилей из мести за любимую собаку
В Китае зоопарк позволил посетителям убирать медвежий помет за деньги
Жителей Новой Зеландии возмутила начинка пиццы премьер-министра
Все материалы
Вышел Льюис из тумана
Итоги олдскульного Гран-при Китая и что все это значит для Формулы-1
Ищу спонсора
Семья террориста и средства для секса: неудачные спонсоры гоночных команд
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Самые-самые трехдверные внедорожники
Очень маленькие автомобили для настоящего оффроуда
Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире
Ferrari разработала офисное кресло за 10 тысяч долларов
На продажу выставлен единственный в мире голубой Porsche 918
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы