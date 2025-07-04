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21:08, 4 июля 2025Забота о себе

Названы главные правила секса в жару

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Orion Producrion / Shutterstock / Fotodom

Эксперт бренда секс-игрушек LELO Амандин Рэнсон заявила, что секс летом имеет свои особенности. Главные правила, которые необходимо соблюдать в жаркую погоду, она назвала в беседе с изданием Infobae.

Как отметила Рэнсон, заниматься сексом летом необходимо рано утром или поздно ночью. Лучше делать это в комнатах, где имеется кондиционер или вентилятор. Если эти приборы отсутствуют, то можно выбрать для секса прохладный пол в ванной или вместе принять душ, добавила специалистка. Она также подчеркнула, что важно избегать обезвоживания.

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Если партнеры из-за жары не хотят тесного контакта, то можно ограничиться взаимной мастурбацией. В заключение Рэнсон посоветовала использовать секс-игрушки, охлажденные в холодильнике, но при условии, что это разрешено инструкцией.

Ранее сексолог Максим Исаев объяснил, почему зумеры не хотят заниматься сексом. По его словам, это связано с тем, что они много времени проводят в интернете.

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