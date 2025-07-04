Девушка попала в культ и чуть не стала невестой насильника

The Sun: Девушка вырвалась из культа преступника из Южной Кореи

Сумевшая вырваться из культа насильника Чон Мен Сока австралийка Лиз Кэмерон рассказала, как попала туда, и как ей удалость спастись. Ее рассказ приводит The Sun.

По словам Кэмерон, она попала в секту в 2011 году. Тогда ей было 18 лет. Однажды в книжном магазине к ней подошла девушка. Она представилась Юйцзюнь, студенткой из Южной Кореи, изучающей культуру Австралии, и попросила Кэмерон пройти опрос. Та согласилась, и через несколько дней Юйцзюнь пригласила ее на чай. По словам Кэмерон, в тот вечер она была окружена заботой и любовью новой знакомой и ее соседей и решила продолжать общаться с ними.

Девушка сама не заметила, как начала регулярно молиться, приезжала к ним в шесть утра и часами читала Библию. Юйцзюнь рассказала ей, что все они являются членами церкви Sarang Church, чей основатель — пастор Джошуа или Чон Мен Сок — незаслуженно сидит в южнокорейской тюрьме. Кэмерон объяснили, что он не преступник, а Мессия и она должна стать одной из его небесных невест. Девушка поверила.

Как отмечает Кэмерон, вскоре она и члены культа вместе поехали в Южную Корею навестить Чон Мен Сока. Она увиделась с ним в тюрьме, после чего стала получать от него письма сексуального характера. По словам Кэмерон, она не чувствовала к нему любви и под давлением секты наказывала себя за это. Ее наказания закончились тем, что она оказалась настолько истощена, что попала в больницу. Оттуда ее уже забрала обеспокоенная мать. Она отправила Кэмерон к психологу.

Специалист объяснил девушке, что все это время она состояла в секте. Ее изолировали от новых знакомых и категорически запрещали читать что-то про Sarang Church в интернете. Кэмерон рассказали, что Чон Мен Сок был осужден не просто так, как ее убеждали, а за изнасилование трех женщин. По словам девушки, ей было сложно все это принять спустя полтора года в культе, но через какое-то время она смирилась с горькой правдой. Она объяснила, что решила поделиться своей историей, чтобы доказать, что из секты можно найти выход.

Ранее сообщалось, что в США основательницу знаменитой компании OneTaste Николь Дейдон признали виновной в создании секс-секты, а также в принуждении сотрудников к рабскому труду. Она использовала психологическое давление, чтобы заставлять последовательниц вступать в нежелательные сексуальные контакты с инвесторами и клиентами.