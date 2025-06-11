Изобретательницу целебной мастурбации признали виновной в использовании рабского труда

В США основательницу знаменитой компании OneTaste Николь Дейдон признали виновной в создании секс-секты, а также в принуждении сотрудников к рабскому труду. Об этом сообщает New York Times.

Присяжные признали виновной саму 58-летнюю Дейдон и бывшую руководительницу отдела продаж компании 45-летнюю Рейчел Червиц. Дейдон и Рэйчел Червиц использовали психологическое давление, чтобы заставлять последовательниц вступать в нежелательные сексуальные контакты с инвесторами и клиентами. Вердикт был вынесен после пятинедельного процесса, теперь создательницам OneTaste грозит до 20 лет тюрьмы.

Прокуроры доказали, что подсудимые годами манипулировали жертвами, многие из которых пережили сексуальное насилие. Женщин также заставляли брать кредиты на курсы компании и работать без оплаты под предлогом «духовного просветления». Виновные, среди прочего, использовали слежку и запугивание как инструменты давления.

Защита называла Дейдон «новатором феминистского бизнеса», но суд признал схему мошеннической. Компания, открывшая филиалы от Лос-Анджелеса до Лондона, заработала миллионы на курсах по раскрытию женской сексуальности, пока в 2018 году не стала объектом внимания правоохранительных органов.

Нынешние владельцы, переименовавшие организацию, настаивают, что обвинения несправедливы. Осужденные свою вину не признали и намерены подать апелляцию.

Дейдон известна как изобретательница так называемой оргазменной медитации — совместной мастурбации, которая, по ее убеждению, обладает целебным действием. На тренингах OneTaste полуобнаженных клиенток компании ублажали одетые мужчины, часто незнакомые, или сотрудники фирмы в латексных перчатках.

Скандал вокруг OneTaste разразился в 2018 году, когда бывшие сотрудники рассказали журналистам, что Дейдон принуждала их заниматься сексом с клиентами и друг с другом. В ноябре 2022 года на Netflix вышел документальный фильм «Корпорация Оргазм: История OneTaste», в котором были озвучены те же обвинения. После это Николь Дейдон прервала затворничество, в котором находилась с 2018 года, и дала комментарии прессе. Она отвергла свою причастность к преступлениям и заявила, что фильм создает неверное впечатление о компании.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании в детстве стала жертвой педофила в одном из ашрамов духовного лидера, известного как Ошо. Его организацию во многих странах признали сектой и сочли деструктивной и тоталитарной, поскольку ее члены подвергались психологической манипуляции без фактического обоснования.