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06:31, 4 октября 2024Из жизни

Женщина рассказала о страшном детстве в секс-культе Ошо

Британка рассказала о насилии и педофилии в ашрамах известного духовного лидера

Фото: Samvado Gunnar Kossatz / Wikimedia

Женщина из Великобритании в детстве стала жертвой педофила в одном из ашрамов духовного лидера, известного как Ошо. Об этом она рассказала The Times.

54-летняя Прем Саграм впервые рассказала о своем страшном детстве три года назад в соцсетях. Все началось после того, как британка переехала с родителями в Пуну, Индия, где они стали жить в одном из ашрамов Бхагван Шри Раджниша, которого также звали Ошо. Саграм называет ашрамы Ошо секс-культом, где дети подвергаются насилию.

Настоящее имя Ошо — Чандра Мохан Джеин. В 1970-х он прославился как религиозный и духовный лидер и мистик, основатель движения «Неосаньяса». Ошо проповедовал новую санньясу, заключавшуюся в погружении в мир без привязанности к нему. Он также пропагандировал сексуальную свободу, отказ от моногамии и критиковал христианство. Его ашрамы-коммуны появлялись по всему миру. Беседы Ошо, записанные в период с 1969 по 1989 год, собраны и изданы последователями в виде более чем 1000 книг.

К началу 1990-х «Неосаньясу» признали культом и сектой во многих странах. Ошо запретили въезд в США и Грецию. Организацию сочли деструктивной и тоталитарной, ее члены подвергались психологической манипуляции без фактического обоснования. Однако лишь сейчас становится известно о сексуальном насилии в ашрамах.

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По словам Саграм, в ашраме считалось, что дети не должны мешать сексуальной жизни родителей, и она с раннего возраста была свидетелем интимной жизни взрослых. Ошо также считал, что взрослые мужчины должны помогать девочкам раскрывать их сексуальность. В коммунах детей отселяли в отдельные общежития, где они не получали никакого образования и работали на кухне до 12 часов в день.

Саграм рассказала, что ей было всего семь лет, когда ее принудил к сексуальным отношениям незнакомый мужчина. Он угощал ее шоколадом и за сладости заставлял бегать за ним, изображая собаку.

В 12 лет девочка уехала с матерью в ашрам в Орегоне, США. Только в 16 лет Саграм осознала, что на самом деле произошло с ней в Пуне.

История Саграм станет частью нового документального фильма Netflix «Дети культа» (Children of the Cult).

Ранее сообщалось, что известная школа йоги в Аргентине оказалась секс-культом. Ее 85-летнего главу обвиняют в торговле людьми и отмывании денег.

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      Антонина Черташ
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