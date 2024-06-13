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02:47, 13 июня 2024Из жизни

Школа йоги оказалась секс-культом

Основателя известной школы йоги в Аргентине обвинили в организации секс-культа

Фото: Anupam Mahapatra / Unsplash

В Аргентине основателя известной школы саморазвития и йоги обвинили в организации культа. Об этом сообщает New York Times.

Школой йоги Буэнос-Айреса, также известной под названием BAYS, более 30 лет руководил бывший бухгалтер Хуан Перкович. В прошлом он вел в Буэнос-Айресе популярные курсы по саморазвитию, на которых рассказывал об основах древней философии, смешанных со спиритуализмом в духе нью-эйдж. BAYS была создана на пожертвования студентов этих курсов.

Сейчас Перковичу 85 лет. Ему и нескольким десяткам членов BAYS предъявлены обвинения в организации «секс-культа». По версии следствия, его участниц накачивали наркотиками и принуждали к проституции. Кроме того, у BAYS имелась подпольная клиника, где студентам давали медикаменты, вызывающие продолжительный сон. Иногда это делалось в качестве наказания.

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«В Аргентине встречаются культы, но мы не видели ни одного, действующего на подобном уровне», — заявил следователь Рикардо Хури. Он курировал полицейские облавы на объекты BAYS, в ходе которых нашли более миллиона долларов наличными, пять слитков золота, тайники с порнографическими фильмами, чековые книжки американских банков и досье на состоятельных людей, в том числе живущих в США.

По версии обвинителей, среди жертв BAYS были семь несовершеннолетних девушек, которых в организацию привели родители. Их также принуждали к проституции. Сами предполагаемые пострадавшие отрицают, что когда-либо занимались сексом за деньги и были вольными или невольными участниками преступлений.

Адвокаты Перковича и нынешних членов BAYS отвергли все обвинения, утверждая, что никто в организации не подвергался эксплуатации. Они считают, что преследование организации представляет собой месть, затеянную по личным причинам.

Ранее порноактриса рассказала, как ее выгнали за непристойное поведение из религиозного культа, в котором она воспитывалась 21 год. Причиной стал секстинг.

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      Антонина Черташ
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