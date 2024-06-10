Порноактриса вспомнила о детстве в религиозном культе

Порноактриса рассказала, как ее выгнали за непристойное поведение из религиозного культа, в котором она воспитывалась 21 год. О своем детстве она вспомнила на подкасте Pillow Talk.

Вик Мари, известная в секс-индустрии как Slim Thick Viс, выросла в нью-эйдж культе Church Universal and Triumphant («Церковь Вселенская и Торжествующая»). Его члены, в том числе ее родители, верили, что духовно развитые люди смогут вознестись на небеса, если им не будут мешать «темные силы». Своими врагами культисты считали коммунистов и других представителей левых идеологий.

В культе практиковалось пуританское воспитание. Его членам нельзя было целоваться до 21 года, употреблять наркотики, пить алкоголь, мастурбировать, а также носить одежду красного и черного цветов. Мари рассказала ведущим подкаста, что ее выгнали из Церкви за секстинг. Мать девушки нашла в ее телефоне интимную переписку с мужчиной и не смогла простить этого дочери.

После ухода из культа Мари сменила множество работ: готовила омлеты, работала в супермаркете и была таксисткой в Uber. Переломным моментом для нее стала потеря девственности с ее партнером по сальсе. После этого девушка сделала себе процедуру фотоомоложения, увеличила ягодицы и стала актрисой порно.

Сейчас Мари 32 года. Она снялась в более чем 60 фильмах для взрослых, завела аккаунт на OnlyFans и переспала со множеством мужчин за деньги. Девушка рассказала, что может зарабатывать на эскорт-услугах в выходные до 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей). Она уверена, что ее нынешняя профессия — следствие излишне строгого воспитания.

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