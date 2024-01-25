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05:15, 25 января 2024Из жизни

Священник попытался «изгнать злых духов» из замужней прихожанки при помощи секса

Пастор из Ганы решил изгнать демонов из женщины при помощи секса и попался

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

В Гане пастор объявил, что прихожанка якобы одержима демонами, и попытался изгнать их при помощи секса. Об этом сообщает Modern Ghana.

Инцидент произошел 22 января в одной из церквей города Авуту Бреку Центральной области. Священник, известный местным жителям под прозвищем Пророк Нсоньями, попался с поличным, когда пытался совершить половой акт с замужней прихожанкой у нее дома.

Перед этим пастор заявил женщине, что ее проблемы в семейной жизни связаны с тем, что она одержима злыми духами. Чтобы изгнать их, нужно было, по его словам, заняться с ним сексом. Прихожанка сделала вид, что согласилась. Однако она поставила в известность о предложении священника родственников, которые решили устроить на него засаду. Когда Нсоньями разделся, чтобы провести «ритуал» в спальне женщины, на него набросились ее родные.

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В результате пастор был избит и изгнан из города. Выяснилось, что его и раньше подозревали в сексуальных связях с некоторыми прихожанками. Более того, в 2023 году Нсоньями допрашивала полиция, так как он якобы домогался несовершеннолетней. Видимо, попытка склонить к сексу очередную жертву стала последней каплей для местных жителей, и они решили наказать похотливого священника.

Полиция узнала о происшествии уже после того, как пастора изгнали. Побитый Нсоньями в данным момент лечится у некоего травника. Какие именно травмы он получил, не сообщается.

Ранее в Таиланде буддийский монах жестоко избил прихожанина, который якобы был одержим злыми духами. Позже монах извинился и отказался от сана.

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      Никита Савин
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