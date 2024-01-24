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11:55, 24 января 2024Из жизни

Монах жестоко избил «одержимого демонами» прихожанина и отказался от сана

В Таиланде монах избил мужчину ногами и палкой, чтобы изгнать из него демонов

Кадр: อาจารย์ขุนกวี ศรีสยาม สำนักวิมารอสูร

В Таиланде буддийский монах жестоко избил прихожанина, который якобы был одержим злыми духами. Об этом сообщает The Thaiger.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на видео, в котором несколько монахов крепко держали некоего мужчину в белой рубашке. Еще один монах жестоко избивал его ногами и палкой, приговаривая: «Уходите! Убирайтесь!» Все это время мужчина кричал от боли. В итоге он попросил монаха остановиться, поблагодарил его и заявил, что злые духи изгнаны.

Ролик вызвал многочисленные отрицательные отзывы в соцсетях. Люди, в частности, писали, что буддийские монахи не имеют права заниматься экзорцизмом. Некоторые и вовсе заявили, что подобная экзекуция куда опаснее для человека, чем якобы обосновавшиеся в его теле демоны. Вскоре видео прокомментировал некий Кункави Шрисиам, который оказался тем самым монахом. Он назвал себя колдуном и сказал, что уже отказался от сана.

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Шрисиам объяснил, что ролик был записан весной 2023 года, когда он служил монахом. Однако теперь он занимается исключительно экзорцизмом. Кроме того, мужчина сказал, что прихожанин сам попросил изгнать из него зло, а ролик не предполагался к публикации. Шрисиам предположил, что видео попало в сеть от одного из его недоброжелателей, желавших запятнать его репутацию.

Самопровозглашенный колдун извинился за то, что выставил буддийских монахов в неприглядном свете. Он пояснил, что насилие понадобилось, потому что мужчина был очень сильным, а его тело населяло «очень много злых духов».

Ранее сообщалось, что в Южной Корее пожилой монах избил и изнасиловал отказавшую ему в сексе приятельницу. 8 февраля 2022 года он явился к своей 52-летней знакомой и потребовал интимной близости.

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      Никита Савин
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