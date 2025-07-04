40-летняя Айза в трусах снялась на капоте машины

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей четыре миллиона подписчиков.

40-летняя блогерша продемонстрировала снимки, на которых позировала, сидя на капоте машины красного цвета. При этом она надела черный наряд, который состоял из полупрозрачного облегающего кроп-топа с длинными рукавами и трусов от бикини с завязками на бедрах.

Бывшая избранница музыканта дополнила образ сапогами-чулками и солнцезащитными очками в белой оправе и распустила волосы.

В июне сообщалось, что Айза лишилась ногтей из-за съемок реалити-шоу.