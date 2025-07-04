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21:20, 4 июля 2025Мир

В США раскрыли подробности разговора Трампа и Зеленского

Журналист Axios Равид: Трамп обсуждал с Зеленским поставки систем ПВО Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jim LoScalzo / Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили передачу средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Подробности беседы глав государств раскрыл журналист американского портала Барак Равид.

Помимо этого, Трамп и Зеленский затронули тему ударов Вооруженных сил (ВС) России по территории Украины, рассказал журналист со ссылкой на неназванный источник.

Ранее украинский лидер сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом. По его словам, они обсудили военную помощь США Украине и совместное производство дронов.

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