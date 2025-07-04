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17:38, 4 июля 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил с Трампом военную помощь США Украине

Зеленский обсудил с Трампом ПВО и совместное производство дронов Украиной и США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он заявил в Telegram.

По словам украинского лидера, они обсудили военную помощь США Украине, в частности, системы противовоздушной обороны (ПВО). Представители Киева и Вашингтона также договорились о «соответствующей встрече команд».

«Говорили также подробно о способностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине назревает катастрофа из-за прекращения поставок оружия США. Отмечалось, что ограничения в основном касаются средств ПВО.

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