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13:35, 3 июля 2025Наука и техника

В США заявили о назревающей на Украине катастрофе

TWZ: На Украине из-за ограничения поставок оружия США назревает катастрофа
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

На Украине из-за ограничения поставок оружия США назревает опасность катастрофы. Об этом заявляет американское издание TWZ.

В публикации отмечается, что прекращение поставок оружия США на Украину в основном касается средств противовоздушной обороны (ПВО), позволяющих Киеву защищаться от ударов российских баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Издание подчеркивает, что решение администрации президента США Дональда Трампа «остановить поток оружия на Украину было принято на фоне того, что Россия оказывает мощное давление на Сумскую область Украины, а также продолжает наступление на востоке страны».

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Обозреватели Говард Алтмен и Тайлер Роговей подчеркивают, на Украине начинается «игра чисел», которую может выиграть Россия. «Исходя из списка оружия, которое мы видели до сих пор, самой большой проблемой для Украины станет защита ее неба от постоянного натиска российских ракет и беспилотников», — заключают авторы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что один из союзников по НАТО оказывает давление на американский Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение о приостановке поставки вооружений Киеву.

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