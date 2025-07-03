В НАТО решили переубедить США в вопросе поставок оружия Киеву

Bloomberg: В НАТО хотят переубедить США в вопросе поставок оружия Киеву

Один из союзников по НАТО оказывает давление на американский Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение о приостановке поставки вооружений Киеву. Об этом собщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение переубедить Вашингтон последовало после того, как приостановка поставки ракет противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов «застала Украину и ее союзников врасплох».

При этом один из американских законодателей сообщил агентству, что на данный момент оружие не перенаправлено куда-то еще, что «говорит о временном характере паузы».

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. По данным телеканала NBC News, часть из поставленных грузов уже находится в Европе, но еще не оказалась в руках украинских властей. Их перевозка также будет задержана до проведения полной инвентаризации американским оборонным ведомством.