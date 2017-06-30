Белый дом подсчитал количество фейковых новостей о Трампе и России

Помощница пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга обрушилась с критикой на журналистов, укоряя их в распространении ложных новостей о России. Стенограмма ее общения с репортерами опубликована на сайте администрации президента.

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«Я думаю, что президент хотел бы, чтобы мы больше концентрировались на законодательной повестке дня. Посмотрите на главные СМИ и то, что они освещали в мае и июне — они потратили одну минуту в вечерних новостях на налоговую реформу, три минуты на инфраструктуру, пять минут на экономику и проблему рабочих мест, 17 минут на здравоохранение и 353 минуты — в 70 раз больше — на нападки на президента и ложные истории про Россию», — сказала Сандерс. — «Это цифры, парни, цифры не лгут».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

16 июня Трамп отметил, что «после семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих "связях с русскими" никто не смог предъявить никаких доказательств».

24 июня с сайта американского телеканала CNN был удален материал, посвященный расследованию возможных связей Энтони Скарамуччи, бывшего советника президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом, с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «Эта статья не соответствовала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на материал деактивированы», — говорится в сообщении.