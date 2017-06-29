Американский ведущий рассказал о «слежке» в России и впечатлениях от шоу Урганта

Ведущий американской программы The Late Show Стивен Кольбер, принявший участие в шоу «Вечерний Ургант», поделился впечатлениями от визита в Россию и общения с коллегой. Свое мнение он высказал по возвращении в США в эфире собственного шоу. Эпизод появился на YouTube-канале передачи.

«Я, конечно, раньше тоже снимал передачи за границей, но никогда настолько не хотел поскорее оказаться дома», — в шутку признался Кольбер.

По его словам, поездка готовилась в атмосфере секретности. Предполагалось, что визит останется незамеченным, но его планы оказались раскрыты из-за того, что написал о поездке в Twitter.

Материалы по теме Комик всея Америки Как шутки телеведущего Джона Стюарта переписывали законы США

Кольбер рассказывал о себе как о спецагенте, приехавшем контактировать с высокопоставленными лицами в России и подшучивал над этим. По его словам, за ним по пятам ходили «агенты правительства и мордовороты», которые якобы буквально дежурили у него под дверью.

Телевизионщик также рассказал о посещении «Вечернего Урганта», который является калькой с шоу Кольбера. Он назвал Ивана Урганта талантливым и поиронизировал над тем, что формат российской программы скопирован с его передачи и других американских вечерних шоу. «Для тех из вас, кто не знаком с российскими ночными телешоу, они могут показаться довольно экзотическими. Белый мужчина-ведущий выступает с юмористическим монологом, затем садится за стол и берет интервью у знаменитостей. Каким-то образом это работает», — сказал Кольбер, вызвав смех в студии.

Выпуск «Вечернего Урганта» с участием Кольбера транслировался по Первому каналу 23 июня. Ведущие шутили про связи Трампа с Россией, сыграли в «русскую-русскую рулетку», в процессе которой Ургант научил американского коллегу пить водку и закусывать соленым огурцом. В конце программы ведущие обменялись тостами, а Кольбер объявил, что подумывает баллотироваться в президенты США в 2020 году, поэтому напрямую решил обратиться за помощью в предвыборной кампании к россиянам.

Кольбер ведет вечернее шоу на канале CBS c сентября 2015 года. Он является сторонником демократов и регулярно высмеивает президента США, республиканца Дональда Трампа.