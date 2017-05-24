Комик Кольбер избежал штрафа за неприличную шутку про Трампа и Путина

Федеральная комиссия США по коммуникациям (ФКК) заявила, что не будет принимать каких-либо мер в связи с тысячами жалоб на грубую шутку телеведущего и комика Стивена Кольбера. Об этом сообщает Reuters.

Неприличная фраза американца касалась президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. До того, как пустить эпизод The Late Show with Stephen Colbert в эфир, фрагмент с шуткой, обозначающей интимную связь лидеров, был отредактирован: одно непристойное слово запикали.

«Шутка, в которой упоминалась о том, что Трамп часто выражал восхищение российским президентом во время предвыборной кампании 2016 года, закончилась оскорбительным монологом Кольбера», — детализирует агентство. Программа, о которой идет речь, вышла в эфир 1 мая на канале CBS.

После этого, отмечает Reuters, в социальных сетях началась кампания против ведущего. Пользователи требовали увольнения Кольбера.

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Пресс-секретарь комиссии по коммуникациям Нил Грейс (Neil Grace) сказал, что по итогам рассмотрения жалоб сделан вывод, что оснований для действий со стороны ФКК нет.

Представитель CBS отказался комментировать это решение. Агентство пишет, что шоу Кольбера стало популярнее с тех пор, как он усилил нападки на американского президента. При этом, как сообщает Bloomberg, ведущий не извинился за свои слова, хотя и заметил, что должен быть менее грубым.

Согласно правилам Федеральной комиссии по коммуникациям, в программах, которые выходят в эфир после 22:00, запрещен именно обсценный контент. Содержание передачи может быть признано скабрезным, если оно будет соответствовать трем критериям, установленным Верховным судом США.

Комиссия редко налагает штрафы за неприличные материалы в эфире. С 2010 года она назначила только два подобных наказания в отношении телеканалов.

