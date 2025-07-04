Гергиев примет участие в фестивале в Италии

Дирижер Валерий Гергиев примет участие в итальянском фестивале Un’Estate da RE

Выдающийся российский дирижер Валерий Гергиев примет участие в престижном европейском фестивале. На это обратил внимание портал «Театрал».

Руководитель Большого и Мариинского театров был заявлен для участия в фестивале Un’Estate da RE, который пройдет с 19 по 31 июля в Италии. 27 июля Гергиев будет дирижировать оркестром в рамках симфонического концерта. Вместе с ним выступят солисты Мариинского театра Елена Луферова, Юрий Афонькин и Лев Беспалов.

Сообщается, что в программе значатся увертюра из оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы», «Болеро» Мориса Равеля и Симфония № 5 Петра Чайковского. Участие в культурном событии станет одним из первых выступлений Гергиева на европейской сцене после долгого перерыва.

Ранее стало известно, что красноярская группа выступила на одной сцене с Muse и Scorpions. Группа Grima приняла участие в легендарном фестивале Hellfest в исторической коммуне Клисон во Франции.