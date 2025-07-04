Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:11, 4 июля 2025Культура

Гергиев примет участие в фестивале в Италии

Дирижер Валерий Гергиев примет участие в итальянском фестивале Un’Estate da RE
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Выдающийся российский дирижер Валерий Гергиев примет участие в престижном европейском фестивале. На это обратил внимание портал «Театрал».

Руководитель Большого и Мариинского театров был заявлен для участия в фестивале Un’Estate da RE, который пройдет с 19 по 31 июля в Италии. 27 июля Гергиев будет дирижировать оркестром в рамках симфонического концерта. Вместе с ним выступят солисты Мариинского театра Елена Луферова, Юрий Афонькин и Лев Беспалов.

Сообщается, что в программе значатся увертюра из оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы», «Болеро» Мориса Равеля и Симфония № 5 Петра Чайковского. Участие в культурном событии станет одним из первых выступлений Гергиева на европейской сцене после долгого перерыва.

Ранее стало известно, что красноярская группа выступила на одной сцене с Muse и Scorpions. Группа Grima приняла участие в легендарном фестивале Hellfest в исторической коммуне Клисон во Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

    Любителей спиртного предупредили о жутком синдроме

    В США раскрыли подробности разговора Трампа и Зеленского

    40-летняя Айза в трусах снялась на капоте машины

    Девушка попала в культ и чуть не стала невестой насильника

    Президент Грузии предложил помилование оппозиционерам при одном условии

    Гергиев примет участие в фестивале в Италии

    Российский посол оценил возможность передачи Украине ракет Taurus

    Названы главные правила секса в жару

    Появились подробности о состоянии пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости