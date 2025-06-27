Красноярская группа выступила на одной сцене с Muse и Scorpions

Российская группа Grima выступила на фестивале с Muse и Scorpions во Франции

Российская блэк-метал группа Grima выступила на легендарном фестивале Hellfest в исторической коммуне Клисон во Франции. Запись выступления сибирского коллектива опубликована на YouTube-канале ARTE Concert.

Музыканты из России вышли на сцену в третий день фестиваля, их выступление продлилось чуть меньше часа. В Hellfest также приняли участие культовые группы Korn, Muse, Scorpions, лидер Rammstein Тилль Линдеманн и другие звезды тяжелой музыки.

«Сцена одного из крупнейших метал-фестивалей Европы окутана мраком и зимней стужей, таинство свершилось. Хозяин сибирской тайги благодарит поклонников!» — сказано в официальном сообществе группы в социальной сети «ВКонтакте».

Grima позиционировался у французских организаторов как проект в жанре арт-блэк-метал. Коллектив был создан в 2014 году братьями Максимом и Глебом Сысоевыми, выступающими под псевдонимами Вильгельм и Морбиус, в городе Красноярске.

Ранее стало известно, что музыканты российской группы «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступили в зале Генеральной ассамблеи ООН. Артисты исполнили известные композиции военных лет в честь 80-й годовщины Дня Победы.