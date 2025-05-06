В ООН спели «День Победы» и «Катюшу»

Хор Турецкого исполнил песни в честь Дня Победы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Музыканты российской группы «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступили в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. Об этом сообщает РИА Новости.

Артисты исполнили известные композиции военных лет в честь приближающейся 80-й годовщины Дня Победы — «Темная ночь», «Катюша», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка». «На песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" сотни собравшихся встали и подпевали хору», — говорится в материале.

Отмечается, что мероприятие посетили ветераны, дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН.

Ранее «Хор Турецкого» выступил на одной из центральных площадей столицы Австрии. Мероприятие прошло на венской площади Шварценбергплатц, у монумента советскому воину-освободителю.