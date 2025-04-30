Российская группа выступила в европейской столице в честь Дня Победы

Хор Турецкого исполнил песни в честь Дня Победы на площади в столице Австрии

Музыканты российской группы «Хор Турецкого» выступили на одной из центральных площадей столицы Австрии. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Совместное выступление коллективов «Хор Турецкого» и Soprano прошло на венской площади Шварценбергплатц, у монумента советскому воину-освободителю. Артисты исполнили известные композиции военных лет в честь приближающейся 80-й годовщины Дня Победы — «Темная ночь», «Катюша», «Майский вальс», «Три танкиста».

На концерт российских групп можно было попасть совершенно бесплатно. Сообщается, что зрителями стали несколько тысяч человек. За порядком следили австрийские полицейские, которые не позволили устроить провокацию нескольким людям с проукраинскими и русофобскими плакатами.

Известно, что еще в 2021 году Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на свою территорию музыкантам из коллектива «Хор Турецкого», включая народного артиста России Михаила Турецкого.