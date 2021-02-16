Украина запретила въезд основателю «Хора Турецкого»

Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на свою территорию еще трем музыкантам из коллектива «Хор Турецкого», включая его основателя народного артиста России Михаила Турецкого, передает РИА Новости.

Кроме лидера группы, в черный список ведомства также попали музыканты Игорь Зверев и Евгений Тулинов. Точный повод для введения ограничений не называется, однако министерство полагает, что артисты представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Ранее Украина уже запрещала въезд на свою территорию участникам «Хора Турецкого». 11 февраля в черный список Минкульта страны были включены пять музыкантов коллектива.

Украинский Минкульт создал черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014-го.