Украина запретила въезд еще семи российским артистам

Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на территорию страны еще семи российским артистам, передает РИА Новости.

В числе попавших в черный список оказались пять музыкантов из «Хора Турецкого» и два актера, снявшиеся в фильме «Крым»: Роман Курцын и Евгения Лапова. Артисты пока не комментировали наложенные Киевом ограничения. По состоянию на 11 февраля в списке украинского министерства значится 171 российский деятель культуры и искусства.

29 января власти Украины также запретили въезд пяти российским артистам. Россияне были включены в стоп-лист по рекомендации спецслужб, которые посчитали, что Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман могут представлять угрозу национальной безопасности Украины из-за своей политической позиции.

Украинский Минкульт создал черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014-го.