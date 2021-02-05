Еще одной российской актрисе запретили въезд на Украину

Украинские власти запретили въезд в страну российской актрисе театра и кино Глафире Тархановой из-за посещения Крыма. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной пограничной службы республики.

По данным ведомства, Тарханова незаконно въехала на территорию «оккупированного» Крыма в 2020 году, где снималась в сериале «Непотопляемая». На Украине артистку задержали 5 февраля, когда она пыталась пересечь границу в аэропорту Борисполь. На нее составили протокол о незаконном проникновении на территорию страны и запретили ей въезд на три года.

37-летняя Глафира Тарханова известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Сибирский цирюльник», «Чудная Баба», а также сериалах «Громовы» и «Три дня в Одессе». Сама актриса запрет на посещение Украины пока никак не комментировала.

29 января власти Украины также запретили въезд пяти российским артистам. Россияне были включены в стоп-лист по рекомендации спецслужб, которые посчитали, что Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман могут представлять угрозу национальной безопасности Украины из-за своей политической позиции.