Украина признала певицу Алену Апину угрозой национальной безопасности

Министерство культуры Украины включило российских певиц Алену Апину и Юлию Глебову в черный список деятелей искусства, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Требование о включении исполнительниц в перечень поступило от Службы безопасности Украины. «Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список», — говорится в публикации Минкульта.

В 2015-м министерство культуры Украины составило черный список артистов и других деятелей культуры, в том числе российских, которые якобы угрожают безопасности страны. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. В настоящее время перечень насчитывает 159 имен. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014-го.