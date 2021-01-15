Киркорову и Шуфутинскому захотели запретить въезд в Литву из-за денег

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти республики обсудят возможность запретить въезд в страну российским артистам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, пишет портал Delfi.

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Глава МИД отметил, что причиной для беспокойства у руководства страны стало известие, что организаторы концертов звезд получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике. По его мнению, власти страны должны были отыскать четкие юридические основания для запрета на въезд артистов, несмотря на то, что «музыкальные пристрастия могут быть разными». Сами исполнители пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что совет по культуре Литвы выплатил компаниям Bravo Events и Mon voyage 13,7 и 17 тысяч евро в качестве компенсации за отмену концертов российских музыкантов из-за пандемии коронавируса. Позже руководство ведомства заявило, что оценивало только финансовую отчетность компаний, а не художественную ценность мероприятий. Руководство страны сочло этот факт спонсированием «мягкой пропаганды».

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма».