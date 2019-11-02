Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Певец Григорий Лепс сожалеет из-за того, что ему запретили въезд в Латвию. Об этом он заявил в интервью телеканалу LTV7.

Говоря о попадании в черный список Минфина США, артист призвал американских чиновников «поднять документацию» и посадить его в тюрьму, если там обнаружится что-либо незаконное. «Сейчас Латвия так решила. Искренне жаль. Много людей и почитателей, прости господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году. Здесь даже дело не в деньгах», — подчеркнул Лепс.

По словам певца, в Латвии у него нет недвижимости, и в эту страну он приезжал ради концертов. «Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь. Странно, что страдают спортсмены, музыканты из-за того, что политики не могут договориться между собой», — отметил он, добавив, что готов ответить на вопросы латвийских властей.

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1 ноября стало известно, что латвийские власти добавили Лепса в перечень лиц, которым запрещено посещать страну. Решение принято на основании оценки учреждений госбезопасности и второй части статьи 61 пункта закона об иммиграции. Запрет введен на неопределенный срок.

В мае артиста внесли в список нежелательных лиц в Литве. Как пояснил вице-министр иностранных дел страны Дарюс Скусявичюс, причиной подобного решения стало «то, что инкриминируется ему в США».

Певец был внесен черный список Минфина США в 2013 году. Американские власти заподозрили российского певца в связях с преступной группировкой «Братский круг». Также из-за поддержки Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики» ему отказали во въезде на свои территории Израиль и Украина.

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