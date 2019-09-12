Лепс запил

Российский певец Григорий Лепс, исполнитель песни «Рюмка водки на столе», был замечен в употреблении спиртного. До этого артист не пил в течение года, сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Лепс выпил бокал белого сухого вина на открытии гастрономической лавки «Пироги» в Москве. «В этот раз не пил целый год, потому что дал честное слово. Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая. Сейчас снова иногда могу себе позволить, но очень немного», — объяснил певец.

В мае 2019 года Лепса внесли в список нежелательных лиц в Литве и запретили въезжать в страну. В 2013-м его внесли в черный список Минфина США по подозрению в связях с преступной группировкой «Братский круг». Артисту также отказали во въезде Израиль и Украина.

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