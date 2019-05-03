Лепсу запретили приезжать в Литву

Российского певца Григория Лепса внесли в список нежелательных лиц в Литве. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Отмечается, что исполнителю запрещен въезд в страну. Соответствующий приказ во вторник, 30 апреля, подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

Как пояснил вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс, причиной внесения Лепса в список стало «то, что инкриминируется ему в США».

Лепс был внесен черный список Минфина США в 2013 году. Американские власти заподозрили российского певца в связях с преступной группировкой «Братский круг». Также из-за поддержки Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики» ему отказали во въезде на свои территории Израиль и Украина.

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