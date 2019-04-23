Литва решила запретить Лепсу въезжать в страну

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал закрыть въезд в страну российскому музыканту Григорию Лепсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Расу Якилайтене.

По ее словам, МИД принял решение согласиться с депутатами от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Якилайтене уточнила, что Линкявичюс подписал соответствующий документ в пятницу, 19 апреля, и направил его главе МВД Литвы.

Отмечается, что из-за поддержки Лепсом «проводимой Россией агрессивной внешней политики» такие страны, как США, Великобритания и Израиль уже отказали музыканту во въезде на свои территории.

В апреле несколько российских артистов поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразили надежду, что им снова разрешат выступать в стране. Певица Лолита объяснила это тем, что многие отечественные знаменитости работали вместе с Зеленским.

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