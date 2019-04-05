Названа любимая песня россиян для поездок в такси

Сервис «Ситимобил» и компания ResearchMe опросили более 5,6 тысячи россиян и выяснили, какую музыку они предпочитают слушать в такси и кого из артистов они хотели бы видеть в качестве водителя. Об этом говорится в исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Песню «Зеленоглазое такси» Олега Кваши признали лучшей для поездок. Кроме того, респонденты часто называли «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Такси, такси» Игоря Николаева и «Едем в соседнее село» Мурата Тхагалегова и Султана Урагана.

На вопрос о том, что бы они согласились слушать, если бы в машине заел всего один трек, 60 процентов респондентов ответили, что это была бы композиция Despacito Луиса Фонси. По 16 процентов набрали песни «Цвет настроения синий» и Rakamakafo группы Bomfunk MC's. Отмечается, что творчество Киркорова чаще выделяли женщины старше 45 лет.

В качестве водителя такси россияне хотели бы видеть Диму Билана, Егора Крида, Ольгу Бузову, Валерия Кипелова, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Жукова, Тимати и Сергея Шнурова.

В феврале «Левада-центр» провел опрос среди жителей России и выяснил, что почти 70 процентов из них слушают музыку ежедневно или через день, при этом большинство предпочитает отечественную попсу. Вторым по популярности в стране оказался шансон — за него проголосовали 30 процентов участников.

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