Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм, сериал и песню года

Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм, сериал, шоу и музыкальный хит 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

В рамках онлайн-премии «Самый ОК» больше всего голосов было отдано за картину «Гоголь. Вий» режиссера Евгения Баранова, за нее проголосовало 28 процентов пользователей. Второе место с отставанием в два процента занял фильм о победе советских баскетболистов на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году «Движение вверх» .

Лучшим сериалом 2018 года был назван проект телеканала ТНТ «Полицейский с Рублевки». История о правозащитнике Грише Измайлове набрала 36 процентов голосов и опередила своего ближайшего соперника — многосерийный фильм «Ивановы-Ивановы» — на 17 процентов.

Около трети юзеров назвали шоу «Голос» лучшим, главной песней года оказался хит «Цвет настроения синий» — за композицию Филиппа Киркорова проголосовали четверть респондентов. Лучшим онлайн-концертом этого года названа трансляция фестиваля «Новая волна».

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