Названы любимые супергеройские фильмы россиян

Компания «Яндекс» проанализировала поисковые запросы россиян и определила, какие фильмы были наиболее популярны в 2018 году. Об этом говорится в исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 декабря.

В топ-10 вошли пять экранизаций комиксов. Первое место заняла картина братьев Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности», второе — «Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча. На третьем месте оказалась российская спортивная драма «Движение вверх», снятая Антоном Мегердичевым.

В список самых интересных для россиян фильмов про супергероев также вошли «Веном» (четвертое место), «Черная пантера» (седьмое место) и «Человек-муравей и Оса» (девятое место). Кроме того, среди наиболее популярных картин оказались «Мир юрского периода 2» (пятое место), «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (шестое место), «Мег: Монстр глубины» (восьмое место) и «Лед» (десятое место).

«Яндекс» изучил информацию о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

Вышедший 8 декабря трейлер четвертых «Мстителей» набрал 289 миллионов просмотров за сутки и побил исторический рекорд. Фильм выйдет в российский прокат 25 апреля.

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