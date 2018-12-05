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Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

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Исполнительница главной роли в фильме «Звезда родилась» Леди Гага

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Церемония награждения состоится 4 января 2019 года.

В десятку лучших фильмов вошли музыкальная драма Брэдли Купера «Звезда родилась», фантастический боевик Райана Куглера «Черная пантера» и историческая драма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Кроме того, в него попали фильмы «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Черный клановец» Слайка Ли, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Дневник пастыря» Пола Шредера, «Тихое место» Джона Красински и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

Специальной премией отмечен черно-белый фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Картина повествует о жизни обеспеченной семьи, которой прислуживает горничная Клео (Ялица Апарисио) в Мехико в начале 1970-х годов.

В конце ноября «Зеленая книга» стала лучшим фильмом по версии национального совета кинокритиков США. Ранее журнал Time признал фильм «Рома» лучшим в 2018 году.

Американский институт киноискусства был создан в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США. Ежегодно организация проводит собственный кинофестиваль. Как правило, в список лучших фильмов года, по версии американского института, попадают те же фильмы, которые позднее становятся претендентами на «Оскар».

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