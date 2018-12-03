Режиссер фильма «Клык» поставил новый рекорд

Ежегодную премию Award for Best British Independent Film (BIFA) за лучший британский независимый фильм и еще девять наград получила трагикомедия «Фаворитка». Список победителей опубликован на сайте премии.

Картина режиссера Йоргоса Лантимоса («Клык», «Лобстер») собрала рекордные десять наград. Так, Оливия Колман получила приз за лучшую женскую роль, а Рэйчел Вайс была признана лучшей актрисой второго плана. Кроме того, картина получила премию за лучший сценарий и лучшую режиссерскую работу.

Действия «Фаворитки» разворачиваются в начале XVIII века во время войны Англии против Франции. Королева Анна номинально занимает трон, а фактически страной начинает править ее подруга леди Сара. По сюжету при дворе появляется новая служанка Эбигейл, которой удается очаровать королеву и стать ее правой рукой. Крепкие дружеские отношения дают фаворитке возможность реализовать свои амбиции.

Премия BIFA вручается за достижения в создании независимого британского фильма на ежегодной церемонии в Великобритании с 1998 года. Считается, что это самая престижная премия в области независимого британского кинематографа.

В картине снялись Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Делвс, Фэй Дейвней, Эмма Стоун.

В России фильм выйдет в прокат 31 января.

HD Трейлеры / YouTube

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