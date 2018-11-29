Disney показал трейлер детских «Звездных войн»

Киностудия Disney выпустила трейлер к серии короткометражных мультфильмов для детей Star Wars Galaxy of Adventures. Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars Kids.

Первые шесть эпизодов можно будет посмотреть уже 30 ноября, сообщается на официальном сайте StarWars. Следующие серии появятся в декабре, а остальные будут регулярно выходить в течение 2019 года. Анимационные короткометражки основаны на сюжете оригинальной трилогии «Звездные войны».

Вице-президент Lucasfilm (дочерняя компания Dinsey) Джеймс Во считает, что Star Wars Galaxy of Adventures позволит представить новому поколению основных героев и главные моменты полнометражных «Звездных войн».

По словам Во, за последние годы многие друзья говорили ему, как сильно хотят познакомить своих детей с сюжетом саги, но при этом отмечали, что те пока не готовы к просмотру таких фильмов. Вице-президент пояснил, что короткометражный формат больше подходит для юной аудитории.

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории», премьера которого состоялась в мае, не оправдал ожиданий экспертов и за первые выходные проката собрал 83,3 миллиона долларов.

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