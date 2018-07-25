Режиссер «Звездных войн» удалил 22 тысячи комментариев в Twitter

Режиссер восьмого эпизода основной саги «Звездных войн», вышедшего в конце 2017 года под названием «Последние джедаи»», глобально зачистил свой официальный аккаунт в социальной сети Twitter. Об этом сообщает издание Comic Book.

Райан Джонсон удалил все комментарии, которые были им сделаны до 25 января 2018 года. В общей сложности были уничтожены более 22 тысяч твитов, после чего в открытом доступе осталось всего чуть более тысячи записей. Постановщик восьмого эпизода никак не объяснил свой поступок, однако наблюдатели отмечают связь с недавним скандалом, участником которого стал режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, уволенный студией Walt Disney за шутки десятилетней давности, признанные оскорбительными.

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Райан Джонсон известен высокой социальной активностью. В своем Twitter-аккаунте режиссер неоднократно резко высказывался по разнообразным поводам, а также часто вступал в споры с подписчиками. Комментаторы подозревают, что кинематографист, которому предстоит курировать создание следующих трех фильмов мега-популярной франшизы, решил удалить большинство записей, опасаясь обвинений в неполиткорректности.

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи», премьера которого состоялась в декабре минувшего года, собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов. Коммерческий успех картины убедил руководство студии Lucasfilm назначить Джонсона продюсером трехсерийного продолжения саги.

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