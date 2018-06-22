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Работа над фильмами по «Звездным войнам» остановлена после провала ленты о Соло

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Компания Lucasfilm приостановила работу над всеми спин-оффами по мотивам фантастической саги «Звездные войны» после того, как фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» провалился в прокате. Об этом пишет The Guardian.

Продюсеры решили сконцентрировать все силы на создании девятого эпизода франшизы. Релиз ленты, еще не получившей названия, запланирован на декабрь 2019 года. Ее режиссером выступил Джей Джей Абрамс, продюсер предыдущего фильма «Звездные войны: Последние джедаи» и создатель картины 2015 года «Звездные войны: Пробуждение силы». Действие девятого эпизода происходит после событий «Последних джедаев».

Lucasfilm планировала посвятить следующий спин-офф наемному убийце Бобе Фетту. Также сообщалось, что компания запустила в производство фильм о джедае Оби-Ване Кеноби.

Анонимные источники из Lucasfilm заявили ABC News, что сообщения об остановке работы над спин-оффами не соответствуют действительности. Официальные представители компании пока никак не прокомментировали эту информацию.

В мае сообщалось, что «Хан Соло. Звездные войны: Истории» собрал в мировом прокате гораздо меньше денег, чем прогнозировали эксперты. Кинокритики посчитали главными причинами провала ленты слишком частые премьеры новых фильмов по «Звездным войнам» и скандал со сменой режиссеров.

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