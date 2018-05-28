«Звездные войны» наскучили зрителям

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» собрал за первые выходные (пятница, суббота и воскресенье) 83,3 миллиона долларов, что гораздо ниже оценок экспертов. По прогнозам, после понедельника, 28 мая, который в США объявлен выходным днем (День поминовения), сборы составят не больше 101 миллиона долларов. Об этом сообщает Mashable.

Не помог картине и международный прокат: ее мировой заработок за этот период составляет около 148,3 миллиона долларов, хотя специалисты предсказывали 300, уточняет The Hollywood Reporter.

Для сравнения первый спин-офф «Изгой-один. Звездные войны: Истории» стартовал с результатом 155 миллионов долларов, у двух сиквелов итоги первого уикэнда тоже были лучше.

Эксперты говорят, что зрители, вероятно, устали от саги, но дистрибьюторы Disney не спешат с выводами. «Мы все закончили и потратим много времени, чтобы понять, почему так вышло. У нас есть еще полтора года до выхода девятого эпизода. Три предыдущих ленты собрали в прокате 4 миллиарда, поэтому мы пока не говорим о каком бы то ни было перенасыщении», — отметил главный дистрибьютор компании Дейв Холлис.

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» — второй спин-офф космической эпопеи. Он посвящен одному из центральных персонажей саги.

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