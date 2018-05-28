Культура
 
Последние новости
Выявлена новая причина смертельной опасности алкоголя
Российская теннисистка открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Мужчина обнаружил путеводитель по интернету двадцатилетней давности
Польша попросила себе военную базу США для сдерживания «российской агрессии»
В Австрии придумали новый способ борьбы с нелегалами
Назван способ увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Пропавший советский истребитель нашли в тайге
Один из российских миллиардеров уехал с семьей в Лондон
Турки в отместку США задумались над покупкой российских истребителей Су-57
Новости партнеров

«Звездные войны» наскучили зрителям

Перейти в «Мою Ленту»

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» собрал за первые выходные (пятница, суббота и воскресенье) 83,3 миллиона долларов, что гораздо ниже оценок экспертов. По прогнозам, после понедельника, 28 мая, который в США объявлен выходным днем (День поминовения), сборы составят не больше 101 миллиона долларов. Об этом сообщает Mashable.

Не помог картине и международный прокат: ее мировой заработок за этот период составляет около 148,3 миллиона долларов, хотя специалисты предсказывали 300, уточняет The Hollywood Reporter.

Для сравнения первый спин-офф «Изгой-один. Звездные войны: Истории» стартовал с результатом 155 миллионов долларов, у двух сиквелов итоги первого уикэнда тоже были лучше.

Эксперты говорят, что зрители, вероятно, устали от саги, но дистрибьюторы Disney не спешат с выводами. «Мы все закончили и потратим много времени, чтобы понять, почему так вышло. У нас есть еще полтора года до выхода девятого эпизода. Три предыдущих ленты собрали в прокате 4 миллиарда, поэтому мы пока не говорим о каком бы то ни было перенасыщении», — отметил главный дистрибьютор компании Дейв Холлис.

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» — второй спин-офф космической эпопеи. Он посвящен одному из центральных персонажей саги.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Solo: A Star Wars Story' drops an opening weekend bomb on the box office
Box Office: 'Solo: A Star Wars Story' Struggling to Hit $100M in U.S., Crashes Overseas
Раскрыт сюжет следующей части «Звездных войн»
Другие материалы рубрики
Культура13:1423 мая
Филип Рот

Великий американец

Филип Рот умел упиваться женским телом и остро боялся смерти
16:5627 мая

Названы лучшие книги за последние полвека

20:4427 мая

Джонни Депп захотел в мавзолей Ленина

02:0425 мая

Вайнштейн сдался

Культура00:0222 мая

«Все это очень страшно»

Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
01:2726 мая

Спектакль «Пытки» «Театра.doc» отменили после звонка из ФСБ

02:3424 мая

Организаторы «Евровидения-2019» попросили фанатов не покупать билеты в Израиль

14:5926 мая

Шнуров довел петербуржцев до бессонницы

Культура00:0225 мая

Чуи, мы в коме

Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
16:5325 мая

Шнуров объявил о разводе с женой

14:0726 мая

Вандал назвал причину повреждения картины Репина

14:1425 мая

Щупанье собачьих гениталий в детском фильме вызвало скандал

Россия
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
Россиянку проучили за жалобы на неблагоустроенную детскую площадку
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет
«Мост глупости» поймал юбилейную жертву
«Это нападки на белого гетеросексуального мужчину»
До чего довел российских мужиков сексизм и патриархат
Путин счел необходимым общественный контроль за работой правительства
Водитель фуры отвлекся и протаранил пять машин в Тюменской области
Все материалы
Мир
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Российский бомбардировщик заметили над Ливаном
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Великобританию уличили в намерении остаться в ЕС
Трамп раскритиковал расследование дела о «российском вмешательстве»
Российские военные погибли в Сирии
В Европе захотели запретить пластиковую посуду
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
На Украине нашли способ уничтожить Россию
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Названы сроки вступления Грузии в НАТО
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
Грузия переименовала Литву
Все материалы
Экономика
Первый Корсар
Он сколотил состояние на смерти. Его детище держит госдолг США
Россия и Иордания продолжат развивать сотрудничество в ядерной энергетике
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
ННК обсудила с руководством КНР проект разработки Пайяхских месторождений
Иордания нашла замену совместному с Россией проекту АЭС
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Россия выплатит Турции миллиард долларов
Все материалы
Силовые структуры
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В МВД презентовали электрошоковый щит
Гадалка вынудила владельцев «Нота-банка» украсть миллионы
Несломленный зоной вор в законе Бадри Кутаисский стал козырем силовиков
Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
Россия определилась с поставками «Торнадо» в армию
Новый российский парусник сможет выходить в океан
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин
В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»
Все материалы
Спорт
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионовДрама по-королевcки
Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
Салах заговорил о чемпионате мира после травмы в финале Лиги чемпионов
Названы имена лучших футболистов Лиги чемпионов
Возможному уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение
Тысячи людей захотели наказания для травмировавшего Салаха капитана «Реала»
Адвоката Родченкова возмутило отношение ФИФА к России
Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных
Все материалы
Культура
Великий соблазнитель
Обнаженные топ-модели и актрисы в объективе модного немецкого фотографа
Названы лучшие книги за последние полвека
Джонни Депп захотел в мавзолей Ленина
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
Спектакль «Пытки» «Театра.doc» отменили после звонка из ФСБ
Шнуров довел петербуржцев до бессонницы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного секса
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Маск перепутал россиян с украинцами
В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram
Все материалы
Ценности
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Туркменский Сталин
Он назвался великим вождем и превратил свою страну в Северную Корею с пингвинами
Женщин заставили переплачивать за белые футболки
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Дешевая косметика оставила белую девушку черной
Подсчитано состояние Джиджи Хадид
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете
Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире
Определено самое привлекательное для путешествий гражданство
Мужчины унизили женщину-пилота
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Американец пожаловался на исчезновение дома
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Американский город накрыло облако пепла из человеческих останков
Цыганская свадьба оставила владельцев испанского ресторана без денег
Все материалы
Беспроблемные автомобили
Рейтинг машин, которые не требуют частых визитов к дилеру
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
«Майбах» из пикапа
Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России
Dodge возродит суперкар Viper без мотора V10
Все материалы
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Пора лететь
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Гигантский iPod построят в Дубае
Все материалы