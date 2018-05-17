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Раскрыт сюжет следующей части «Звездных войн»

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Лэндо Калриссиан

Следующий спин-офф фантастической франшизы «Звездные войны» будет посвящен другу Хана Соло Лэндо Калриссиану. Об этом объявила президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, пишет Esquire.

«У нас еще много историй о Хане и Чубакке, которые мы хотим рассказать, но следующая будет о Ландо», — подчеркнула Кеннеди.

Точная дата выхода фильма пока не раскрывается. В Lucasfilm планируют выпустить очередной спин-офф «Звездных войн» в 2020 году.

На 2019-й запланирован релиз девятого эпизода франшизы.

Лэндо Калриссиан — темнокожий барон-администратор Облачного города, проигравший Хану Соло космический корабль Millennium Falcon.

Калриссиан появлялся в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». В фильмах классической трилогии персонажа сыграл актер Билли Ди Уильямс.

Калриссиан также появляется в последнем спин-оффе «Звездных войн», ленте «Соло. Звездные войны: Истории», в этой картине персонажа сыграл Дональд Гловер. Российская премьера ленты запланирована на 24 мая.

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