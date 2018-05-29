Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» не оправдал ожидания экспертов, прогнозировавших ему доход от 130 до 150 миллионов долларов от прокатных сборов в США. Издание Rolling Stone назвало причины провала спин-оффа.

По мнению кинокритиков, картине повредил скандал со сменой режиссера — поначалу ей занимались Фил Лорд и Кристофер Миллер, однако их заменил Рон Ховард из-за «несовпадения творческого видения у продюсеров и кинематографистов». Другая причина — поклонники франшизы устали от новых частей, которые стали выходить слишком часто. Между релизом спин-оффа «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и ленты «Звездные войны: Последние джедаи» прошло всего полгода.

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Критики также указали на проблемы кастинга на роль главного героя — зрители так и не смогли увидеть юного Хана Соло в актере Олдене Эренрайке. Другая причина провала заключается в сюжете — история спин-оффа не имеет никакого значения для развития всей франшизы.

28 мая сообщалось, что «Хан Соло. Звездные войны: Истории» собрал в мировом прокате гораздо меньше денег, чем прогнозировали эксперты.

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