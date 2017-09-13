Премьеру девятого эпизода «Звездных войн» отодвинули на семь месяцев

Премьера девятого эпизода «Звездных войн» перенесена на 20 декабря 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.

Ранее компании Disney и Lucasfilm планировали премьеру фильма на 24 мая 2019 года. О причинах задержки не сообщается.

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5 сентября стало известно, что Колин Треворроу покинул кресло режиссера фильма из-за творческих разногласий с Lucasfilm. Через неделю, 12 сентября, его место занял Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть эпопеи «Пробуждение силы».

21 июня режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер отказались от работы над спин-оффом серии «Звездные войны» о молодости контрабандиста Хана Соло. Как уточнила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, причиной стали «несовпадение творческого видения у продюсеров и кинематографистов».

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, которая на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Производство очередного эпизода саги должно начаться в январе 2018-го.