Фильм о молодом Хане Соло остался без режиссеров из-за творческих разногласий

Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер отказались от работы над спин-оффом серии «Звездные войны» о молодости контрабандиста Хана Соло. Об этом заявила глава киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, передает Associated Press.

По словам Кеннеди, причиной ухода Лорда и Миллера с проекта стало несовпадение творческого видения у продюсеров и кинематографистов. «Как правило, мы не любим использовать термин "творческие разногласия", но в этом случае такая забитая фраза соответствует действительности», — подчеркнула президент Lucasfilm.

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Кеннеди не стала раскрывать подробности конфликта. Она заверила, что киностудия в скором времени найдет нового режиссера для спин-оффа.

Лорд и Миллер вместе создали такие ленты, как «Лего. Фильм», «Мачо и ботан», «Мачо и ботан 2», а также сериалы «Последний человек на Земле» и «Бруклин 9-9».

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, которая на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Выход картины о Хане Соло, у которой еще нет названия, намечен на 2018 год. Роль главного персонажа исполнит американский актер Олден Эренрайк. В фильме также снимутся Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.