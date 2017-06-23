Фильм о молодом Хане Соло снимет Рон Ховард

Постановкой спин-оффа серии «Звездные войны» о молодости контрабандиста Хана Соло займется кинорежиссер Рон Ховард. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление кинопроизводителя — компании Lucasfilm.

О привлечении Ховарда к работе над эпизодом объявила в четверг, 22 июня, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

«На Lucasfilm мы считаем, что самая высокая цель каждого фильма — восхищаться, продвигая дух саги, начало которой Джордж Лукас положил сорок лет назад», — заявила Кеннеди.

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Ховард — один из самых известных режиссеров Голливуда, он снял такие картины, как «Фрост против Никсона» и «Игры разума», завоевавший четыре премии «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Ранее сообщалось, что режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер отказались от работы над спин-оффом. По словам Кеннеди, причиной их ухода стало несовпадение творческого видения у продюсеров и кинематографистов. «Как правило, мы не любим использовать термин "творческие разногласия", но в этом случае такая избитая фраза соответствует действительности», — подчеркнула президент Lucasfilm.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, которая на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Выход фильма о Хане Соло, у которой еще нет названия, намечен на 2018 год. Роль главного персонажа исполнит американский актер Олден Эренрайк. Также в фильме снимутся Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.